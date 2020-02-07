А лодка чуток качнулась
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:32
Re: Monobank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:42
Вам прийшло 0,6% на кешбечний рахунок - на картку отримаєте 0,6% * 0,805.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 08 лют, 2020 13:35
Re: Monobank
В якій категорії знаходиться Інтертоп?
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:19
Re: Monobank
Одяг і взуття.
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, IDAN, larnic, liliya_logical, Stringer і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|