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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:32
Maksi2 написав:
ukrprom2014 паники нет, показалось )
А лодка чуток качнулась
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:42
рюрик написав:kreuz
Подтверждаю, мне пришло 0.6% на карту от суммы депозита. Мелочь,но приятно.
Вам прийшло 0,6% на кешбечний рахунок - на картку отримаєте 0,6% * 0,805.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 08 лют, 2020 13:35
В якій категорії знаходиться Інтертоп?
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:19
Одяг і взуття.
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Кочевник
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:16
В якій категорії знаходиться Епіцентр?
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Charter
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:32
Charter
В той, по которой не бывает кэшбека, никогда.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 15:43
Charter написав:
В якій категорії знаходиться Епіцентр?
МСС 5200,5211 Альфа пишет
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 08 лют, 2020 16:56
Кочевник написав:
Одяг і взуття.
Дружина разрахувалась Пудрой, кешбек не дали. Подзвонив на гарячку надали мсс- Ліс і лісоматеріали. Сказав їм що вони шахраї. Подзонив на гарячку шнтертопа, відповідь пригноломшила "Ми не відповідаємо за наші розрібні магазини і не можимо вплинути на них"
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pavyak
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