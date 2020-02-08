Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах!
заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:25
Re: Monobank
Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах!
заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:37
Развлечения
Dolls, Penthouse, Gentelmen Club,
Penthouse - там можно картой заплатить за приват?
Если платить то только ощадом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
|