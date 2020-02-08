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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:25

Re: Monobank

  Vorlon написав:случаев никто не знает и не заморачивается что такое MCC.


Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах! :)

заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1264387394
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:37

  greenozon написав:
  Vorlon написав:случаев никто не знает и не заморачивается что такое MCC.


Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах! :)

заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1264387394


Развлечения
Dolls, Penthouse, Gentelmen Club,

Penthouse - там можно картой заплатить за приват? :lol:

Если платить то только ощадом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:09

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Penthouse - там можно картой заплатить за приват?

Конечно, у них каждая точка G принимает Gpay ^)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:06

  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:Penthouse - там можно картой заплатить за приват?

Конечно, у них каждая точка G принимает Gpay ^)


За точку G надо еще доплатить 8к-10к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:36

Оплата коммуналки 5% кешбек

Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Монобанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр.
и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.

Easypay коммуналка 5% кешбек
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:06

  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Монобанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр.
и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.

Easypay коммуналка 5% кешбек

шо? Совсем с деньгами напряг?
шо по всем веткам
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:36

  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале)

де умови знайти?
casper12
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  casper12 написав:
  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале)

де умови знайти?

Тут.https://easypay.ua/ua Внизу. Но не смог открыть.
lel
 
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  casper12 написав:
  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале)

де умови знайти?

см. viewtopic.php?p=4861297#p4861297
... делайте хоть что-нибудь!
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Re: Monobank

Кто в курсе iron?
1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?



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nnallex
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