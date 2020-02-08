Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах!
заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:25
Re: Monobank
Давайте гуртуватись, вірніше робити своє життя кращим і зрозумілішим, менше попадаючи на ліс і піломатеріали в епіцентрах!
заохочую вносити усі нюанси і тонкощі в загальноукранську МСС Базу Даних
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:37
Развлечения
Dolls, Penthouse, Gentelmen Club,
Penthouse - там можно картой заплатить за приват?
Если платить то только ощадом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:09
Re: Monobank
Конечно, у них каждая точка G принимает Gpay ^)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 01:06
За точку G надо еще доплатить 8к-10к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:36
Оплата коммуналки 5% кешбек
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Монобанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр.
и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:06
шо? Совсем с деньгами напряг?
шо по всем веткам
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:36
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:47
Тут.
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:54
см. viewtopic.php?p=4861297#p4861297
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:32
Re: Monobank
Кто в курсе iron?
1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?
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