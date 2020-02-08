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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1733173417351736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:39

Re: Monobank

  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:52

  ingtrans написав:
  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.


1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие!
2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко

Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной.
Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:56

  nnallex написав:
  ingtrans написав:
  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.


1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие!
2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко

Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной.
Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту

Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
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