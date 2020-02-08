RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1734173517361737>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:39

Re: Monobank

  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:52

  ingtrans написав:
  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.


1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие!
2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко

Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной.
Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 09.11.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:56

  nnallex написав:
  ingtrans написав:
  nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный?
2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?

1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль.
2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.


1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие!
2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко

Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной.
Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту

Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
Stringer
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:03

Re: Monobank

  ygn написав:Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+

по этой ссылке https://easypaydeeplink.page.link/?link ... a.easysoft 30 грн. (5 рефералу от себя добавляют)
Если поискать,можно и 35 найти :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3701
З нами з: 03.12.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:44

  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.
mephala
 
Повідомлень: 6480
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:53

  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.

Б5 нее -- 1% на всьоо, как за кредитные так и за свои, 625/мес чистыми?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30344
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2420 раз.
Подякували: 3529 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:54

  clientage написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.

Б5 нее -- 1% на всьоо, как за кредитные так и за свои, 625/мес чистыми?


у трэвэла 2,4% чистыми на всьооооо :roll:
mephala
 
Повідомлень: 6480
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:57

  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.


Травел от Альфы - тотальный дубинизм . Чтобы заработать надо тратить 200-300к. Тот кто столько тратит не сможет купит симу ? Курс доллара при покупки самый худший .

В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 09 лют, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:00

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.

Б5 нее -- 1% на всьоо, как за кредитные так и за свои, 625/мес чистыми?


у трэвэла 2,4% чистыми на всьооооо :roll:

Но ограниченная лиХвидность, которая подходит ток путешественникам более 2х раз в год :)
Мож тада Эко от Алки? 2% ликвидными фантиками на еду :)
Или таки Сима, Голд(нашару) с 3% чистыми почти на всьоо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30344
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2420 раз.
Подякували: 3529 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:03

  clientage написав:Мож тада Эко от Алки? 2% ликвидными фантиками на еду :)
Или таки Сима, Голд(нашару) с 3% чистыми почти на всьоо?


ваше предложение идет в разрез с исходной постановкой задачи

  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками


про ликвидность фантиков я вкурсе но речь ведь не про ликвидность. кто выбирает фантики значит знает куда их пристроить. вопрос только в проценте.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 09 лют, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 6480
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1734173517361737>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, novichok і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81444)
09.02.2020 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.