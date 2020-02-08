nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный? 2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?
1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль. 2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.
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nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный? 2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?
1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль. 2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.
1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие! 2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко
Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной. Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту
nnallex написав:1) 20 миль за каждые 1000 Грв начисляются чистыми? Уже включая пф и военный? 2) на обычной карте можно оставить выбор категорий по кешбек, а на iron дубасить мили?
1) На мили не начисляется налог, поэтому как бы чистыми. Но учтите, что тратятся они кратно 1000, т.е. за билет стоимостью 1001 грн спишут 2000 миль. 2) Что такое обычная карта? Если черная, что IRON заменяет черную. В любом случае по всем имеющимся картам будет один и тот же вариант программы лояльности.
1 - очень хороший разводняк, получается трата в 50к грв уйдет в безкешбечное небытие! 2 - то есть ты покупаешь мега премиум карту и со слезами на глазах смотришь как кто то в кино возвращает по 20% монобанком, а ты дубасишь по 2% за 1000 грв еще и отнять у тебя их могут легко
Мили однозначно нет, да и вообще карта получается бесполезной. Спасибо, что подсказали - травел от альфы с чистыми 2,42% уделывает эту чудо железнотронную карту
Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ? именно один на один а не веер против трэвэл.
Травел от Альфы - тотальный дубинизм . Чтобы заработать надо тратить 200-300к. Тот кто столько тратит не сможет купит симу ? Курс доллара при покупки самый худший .
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 09 лют, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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