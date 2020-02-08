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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 14:04
mephala написав: clientage написав:
Мож тада Эко от Алки? 2% ликвидными фантиками на еду
Или таки Сима, Голд(нашару) с 3% чистыми почти на всьоо?
ваше предложение идет в разрез с исходной постановкой задачи
Stringer написав:
Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
Ну я все эти карты получил и юзаю бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:06
clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.
симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:09
proftpd66 написав:
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Это особенность Германии, там есть места где не
заплатишь картой любого банка, даже немецкого.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:10
mephala написав:clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.
симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.
Платина 1000грн на 3года. Дас, не каждый рискнет. Так а Айрон или Тревел тоже ж небесплатно выпускаются и обслуживаются
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:16
mephala написав:clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна
.
5000грн Инфинит на 3 года . Вроде как .
5000/35= 138грн в месяц .
Алла берет за обслуживание 60 грн на РП по максимум кредитку и может быть на тревел. А если две карты максимум и тревел. Будет как раз равно сумме Инфинит от симы.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 09 лют, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:17
proftpd66 написав:
Алла берет за обслуживание 60 грн на РД по максимум кредитку и может быть на тревел.
Пальцем в небо - это так круто! Ваш фирменный стиль
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:19
Vorlon написав: proftpd66 написав:
Алла берет за обслуживание 60 грн на РД по максимум кредитку и может быть на тревел.
Пальцем в небо - это так круто!
Я погасил кредитку до 20 числа , и было заявлено до 23-25. И итоге Алла взяла всегда за обслуживание 60 грн . Но я не хочу в это вникать так как Алла выплатила 5к+грн кешбэка в месяц
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:31
clientage написав: mephala написав:clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.
симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.
Платина 1000грн на 3года. Дас, не каждый рискнет. Так а Айрон или Тревел тоже ж небесплатно выпускаются и обслуживаются
вы уходите от первоначально поставленного вопроса
что ЛЮБАЯ БЕСПЛАТНАЯ карта с ДЕНЕЖНЫМ кэшбэком лучше ФАНТИКОВЫХ карт.
я в качестве фантиковой карты взял трэвэл. вы можете взяти симу платину или инфиню в качестве представителей фантиков.
но где ответ про лучшую карту денежным кэшбэком?
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