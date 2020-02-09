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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:00

  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.

Платина или инфинити эксима
Stringer
 
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З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:03

Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.
mephala
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:07

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.
симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.

Платина 1000грн на 3года. Дас, не каждый рискнет. Так а Айрон или Тревел тоже ж небесплатно выпускаются и обслуживаются


вы уходите от первоначально поставленного вопроса
что ЛЮБАЯ БЕСПЛАТНАЯ карта с ДЕНЕЖНЫМ кэшбэком лучше ФАНТИКОВЫХ карт.
я в качестве фантиковой карты взял трэвэл. вы можете взяти симу платину или инфиню в качестве представителей фантиков.
но где ответ про лучшую карту денежным кэшбэком?

У эксима не фантики, которые фиг отоваришь, как у тревела. Оплатил гостиничный сбор в Италии - мсс не тот. оплатил в баре 9 евро при курсе 27,8 в прошлую субботу, списали по курсу 27,3 - опять в пролёте. полный отстой, а не кешбек
Stringer
 
Повідомлень: 10549
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:08

  mephala написав:Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.

Да, религиозных фанатов логикой не победить :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10549
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:15

  Stringer написав:
  mephala написав:Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.

Да, религиозных фанатов логикой не победить :mrgreen:

а кокой смысл вести диалог если оказывается сима у вас это денежный кэшбэк.
у них программа даже называется ЭКСИМ БОНУС.
mephala
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
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  #<1 ... 1735173617371738
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