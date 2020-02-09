Платина или инфинити эксима
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:00
Платина или инфинити эксима
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:03
Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:07
У эксима не фантики, которые фиг отоваришь, как у тревела. Оплатил гостиничный сбор в Италии - мсс не тот. оплатил в баре 9 евро при курсе 27,8 в прошлую субботу, списали по курсу 27,3 - опять в пролёте. полный отстой, а не кешбек
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:08
Да, религиозных фанатов логикой не победить
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:15
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