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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1735173617371738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:00

  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.

Платина или инфинити эксима
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:03

Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:07

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:clientage
дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса.
потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%.
симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.

Платина 1000грн на 3года. Дас, не каждый рискнет. Так а Айрон или Тревел тоже ж небесплатно выпускаются и обслуживаются


вы уходите от первоначально поставленного вопроса
что ЛЮБАЯ БЕСПЛАТНАЯ карта с ДЕНЕЖНЫМ кэшбэком лучше ФАНТИКОВЫХ карт.
я в качестве фантиковой карты взял трэвэл. вы можете взяти симу платину или инфиню в качестве представителей фантиков.
но где ответ про лучшую карту денежным кэшбэком?

У эксима не фантики, которые фиг отоваришь, как у тревела. Оплатил гостиничный сбор в Италии - мсс не тот. оплатил в баре 9 евро при курсе 27,8 в прошлую субботу, списали по курсу 27,3 - опять в пролёте. полный отстой, а не кешбек
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:08

  mephala написав:Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.

Да, религиозных фанатов логикой не победить :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 10549
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:15

  Stringer написав:
  mephala написав:Stringer
понял свою ошибку. вступать в диалог вообще не имело смысла.

Да, религиозных фанатов логикой не победить :mrgreen:

а кокой смысл вести диалог если оказывается сима у вас это денежный кэшбэк.
у них программа даже называется ЭКСИМ БОНУС.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:13

Re: Monobank

Надо приобрести товар в Эльдорадо для получения кешбека 5%. Заказ товара на сайте при самовывозе из магазина возможен только онлайн-оплатой платёжной картой Visa/mastercard. В условиях получения кешбека пишут, что при оплате на сайте кешбек будет при платной доставке по адресу или в отделение Новой почты. Получается, что при оплате на сайте и с самовывозом из магазина кешбек не видать?

И ещё. Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:26

  MASolomko написав:Надо приобрести товар в Эльдорадо для получения кешбека 5%. Заказ товара на сайте при самовывозе из магазина возможен только онлайн-оплатой платёжной картой Visa/mastercard. В условиях получения кешбека пишут, что при оплате на сайте кешбек будет при платной доставке по адресу или в отделение Новой почты. Получается, что при оплате на сайте и с самовывозом из магазина кешбек не видать?

И ещё. Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?

1.Как вариант - а почему бы не просто заказать товар с получением через ближайший магазин "Эльдорадо"? Когда-то интересовался подобным вариантом. На месте оплатите со 100%-ным получением кэшбэка.
Если же это т.н. "товар от партнеров магазина" (читаем - левый товар), то да, они требуют оплатить на сайте. Но... разве в этом случае не будет кэшбэка? А где это написано?
2. Если за Эльдорадо выберете весь месячный лимит, то уже все :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:33

Re: Monobank

  MASolomko написав:Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?

3.5. Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн. При цьому нарахування Банком суми коштів в рамках Програми лояльності, здійснюється послідовно за фактом обробки Банком операцій Клієнта за рахунком (в т.ч. операцій, процент від яких за домовленістю з Клієнтом Банк направляє на благодійність). Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка
індивідуально по конкретному Клієнту.
3.6. Якщо розрахована сума бонусів за розрахунковий період перевищує встановлений ліміт, то сума понад ліміт не підлягає нарахуванню. Бонуси, нараховані за категорією “Кешбек від Банку”, не враховуються під час розрахунку ліміту максимальної суми бонусів.

https://www.monobank.ua/terms
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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