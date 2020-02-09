mephala написав:clientage дебетная карта уступает кредитной за счет дополнительнго бонуса от грейса. потому голд от симы как бы не конкурентен так как сразу минус 2%. симу если брать то только платина и выше. а это уже не укладывается в условия - она платна.
Платина 1000грн на 3года. Дас, не каждый рискнет. Так а Айрон или Тревел тоже ж небесплатно выпускаются и обслуживаются
вы уходите от первоначально поставленного вопроса что ЛЮБАЯ БЕСПЛАТНАЯ карта с ДЕНЕЖНЫМ кэшбэком лучше ФАНТИКОВЫХ карт. я в качестве фантиковой карты взял трэвэл. вы можете взяти симу платину или инфиню в качестве представителей фантиков. но где ответ про лучшую карту денежным кэшбэком?
У эксима не фантики, которые фиг отоваришь, как у тревела. Оплатил гостиничный сбор в Италии - мсс не тот. оплатил в баре 9 евро при курсе 27,8 в прошлую субботу, списали по курсу 27,3 - опять в пролёте. полный отстой, а не кешбек
Надо приобрести товар в Эльдорадо для получения кешбека 5%. Заказ товара на сайте при самовывозе из магазина возможен только онлайн-оплатой платёжной картой Visa/mastercard. В условиях получения кешбека пишут, что при оплате на сайте кешбек будет при платной доставке по адресу или в отделение Новой почты. Получается, что при оплате на сайте и с самовывозом из магазина кешбек не видать?
И ещё. Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?
MASolomko написав:Надо приобрести товар в Эльдорадо для получения кешбека 5%. Заказ товара на сайте при самовывозе из магазина возможен только онлайн-оплатой платёжной картой Visa/mastercard. В условиях получения кешбека пишут, что при оплате на сайте кешбек будет при платной доставке по адресу или в отделение Новой почты. Получается, что при оплате на сайте и с самовывозом из магазина кешбек не видать?
И ещё. Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?
1.Как вариант - а почему бы не просто заказать товар с получением через ближайший магазин "Эльдорадо"? Когда-то интересовался подобным вариантом. На месте оплатите со 100%-ным получением кэшбэка. Если же это т.н. "товар от партнеров магазина" (читаем - левый товар), то да, они требуют оплатить на сайте. Но... разве в этом случае не будет кэшбэка? А где это написано? 2. Если за Эльдорадо выберете весь месячный лимит, то уже все
MASolomko написав:Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?
3.5.Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн. При цьому нарахування Банком суми коштів в рамках Програми лояльності, здійснюється послідовно за фактом обробки Банком операцій Клієнта за рахунком (в т.ч. операцій, процент від яких за домовленістю з Клієнтом Банк направляє на благодійність). Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту. 3.6.Якщо розрахована сума бонусів за розрахунковий період перевищує встановлений ліміт, то сума понад ліміт не підлягає нарахуванню. Бонуси, нараховані за категорією “Кешбек від Банку”, не враховуються під час розрахунку ліміту максимальної суми бонусів.
MASolomko написав:Если за покупку в Эльдорадо кешбек будет больше 500 грн, то по другим категориям кешбек будет начисляться?
3.5.Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн. При цьому нарахування Банком суми коштів в рамках Програми лояльності, здійснюється послідовно за фактом обробки Банком операцій Клієнта за рахунком (в т.ч. операцій, процент від яких за домовленістю з Клієнтом Банк направляє на благодійність). Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту. 3.6.Якщо розрахована сума бонусів за розрахунковий період перевищує встановлений ліміт, то сума понад ліміт не підлягає нарахуванню. Бонуси, нараховані за категорією “Кешбек від Банку”, не враховуються під час розрахунку ліміту максимальної суми бонусів.
По партнерским кешбэкам бывают разные условия. Конкретно по ELDORADO такие:
В течение февраля при оплате картой в магазинах ELDORADO вам будут возвращаться 5% от всех покупок. Без ограничения суммы кешбэка!
Кешбэк начисляется при онлайн-оплате на сайте Eldorado.ua с доставкой товара по адресу или в отделение «НОВА ПОШТА».
Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями.
Для сравнения по GLUSCO такие:
Сеть АЗК GLUSCO (Глуско) насчитывает 102 комплекса.
Получай 7% кешбэк за расчеты картой и дополнительно до 5% на карту лояльности GLUSCO CLUB.
Категория входит в общий лимит кешбэка 500 грн.
В итоге по GLUSCO понятно, что сумма кешбэка будет не больше 500 грн и суммируется и основными категориями, а по ELDORADO как-то неочевидно. Я сам в ELDORADO не покупал, поэтому не могу сказать, как именно начисляют кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка