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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:58
MASolomko написав:
В ноябре 2019 г. я тоже получил кешбек: сделал оплату картой моно на сайте, самовывоз был из магазина.
Порылся поиском в группе обсуждения в facebook и попал на глаза скрин с условиями партнёрского кешбека от Эльдорадо на ноябрь 2019 г.:
monobank написав:В течение ноября при оплате картой в магазинах ELDORADO вам будут возвращаться 5% от всех покупок. Без ограничения суммы кешбэка!
Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:50
MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05
vitaliy_berdinskikh написав: proftpd66 написав:
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Это особенность Германии, там есть места где не
заплатишь картой любого банка, даже немецкого.
тем более налоги 50% уже заплачено, но картой не хотят.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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