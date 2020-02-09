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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:58
MASolomko написав:
В ноябре 2019 г. я тоже получил кешбек: сделал оплату картой моно на сайте, самовывоз был из магазина.
Порылся поиском в группе обсуждения в facebook и попал на глаза скрин с условиями партнёрского кешбека от Эльдорадо на ноябрь 2019 г.:
monobank написав:В течение ноября при оплате картой в магазинах ELDORADO вам будут возвращаться 5% от всех покупок. Без ограничения суммы кешбэка!
Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями.
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MASolomko
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:50
MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05
vitaliy_berdinskikh написав: proftpd66 написав:
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Это особенность Германии, там есть места где не
заплатишь картой любого банка, даже немецкого.
тем более налоги 50% уже заплачено, но картой не хотят.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:36
ukrprom2014 написав:MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.
не на всю технику, есть позиции которые не выгодно или стрёмно брать серые, т.к. серый это считай без гарантии.
Я купил недавно стиралку, она застучала через 3 дня, самсунг приехал на следующий день всё починил бесплатно, в бамажке где я расписался стояла сумма только за запчасти 2.5к, разница с серой была 1к
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:42
proftpd66 написав: mephala написав: Stringer написав:
Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.
Травел от Альфы - тотальный дубинизм . Чтобы заработать надо тратить 200-300к. Тот кто столько тратит не сможет купит симу ? Курс доллара при покупки самый худший .
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Я внесу немного ясность- fkk это публичный дом, это хорошо, что там нельзя расплатиться картой))) . Курс Альфу держит почти всегда нормальный. 150 Грв в год, премиум карта , это смешно , это кешбек с 6000 в год)
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