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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 27
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
14
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:58

Re: Monobank

  MASolomko написав:В ноябре 2019 г. я тоже получил кешбек: сделал оплату картой моно на сайте, самовывоз был из магазина.
Порылся поиском в группе обсуждения в facebook и попал на глаза скрин с условиями партнёрского кешбека от Эльдорадо на ноябрь 2019 г.:
monobank написав:В течение ноября при оплате картой в магазинах ELDORADO вам будут возвращаться 5% от всех покупок. Без ограничения суммы кешбэка!

Кешбэк не начисляется при использовании Покупки частями.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:50

MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:55

  ukrprom2014 написав:MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.


а де занижені? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:43

Re: Monobank

  Искатель написав:2. Если за Эльдорадо выберете весь месячный лимит, то уже все :)
Из-за этого решил пустить под нож категории кешбеков на Зе-карте. Задуманное получилось viewtopic.php?p=4866386#p4866386 :D
Хрю...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  proftpd66 написав:В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.

Это особенность Германии, там есть места где не заплатишь картой любого банка, даже немецкого.


тем более налоги 50% уже заплачено, но картой не хотят.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:36

  ukrprom2014 написав:MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.


не на всю технику, есть позиции которые не выгодно или стрёмно брать серые, т.к. серый это считай без гарантии.
Я купил недавно стиралку, она застучала через 3 дня, самсунг приехал на следующий день всё починил бесплатно, в бамажке где я расписался стояла сумма только за запчасти 2.5к, разница с серой была 1к
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:42

Re: Monobank

proftpd66 написав:
  mephala написав:
  Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками

и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ?
именно один на один а не веер против трэвэл.


Травел от Альфы - тотальный дубинизм . Чтобы заработать надо тратить 200-300к. Тот кто столько тратит не сможет купит симу ? Курс доллара при покупки самый худший .

В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.

Я внесу немного ясность- fkk это публичный дом, это хорошо, что там нельзя расплатиться картой))) . Курс Альфу держит почти всегда нормальный. 150 Грв в год, премиум карта , это смешно , это кешбек с 6000 в год)


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nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:57

  nnallex написав: расплатиться картой))) . Курс Альфу держит почти всегда нормальный.


нет, курс был 24.2, у Аллы 25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:07

Re: Monobank

А когда курс был 16 у Аллы , а чёрный 19 в 2015 году не добавляет плюсов к алле? И вообще какой бред, чёрный рынок часто то выше то ниже банковских , причём тут алла вообще


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nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:14

  nnallex написав:А когда курс был 16 у Аллы , а чёрный 19 в 2015 году не добавляет плюсов к алле? И вообще какой бред, чёрный рынок часто то выше то ниже банковских , причём тут алла вообще


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для конвертации "покупки" (НЕ обмен валют между картами), а именно покупки (из кредитной гривны в доллары, и обратно) Алла держит высокий курс.

сейчас 24.8, а иногда еще выше.

Если вы покупаете долларовой Укрэксим (при этом купили доллары на черном рынке) или приматом ~0.4% кешбэк МС Reawdrd, при хорошем курсе получается дополнительный кешбэк при обмене.

Тот же Сима даст 7-11% кешбэка если купить опт 20к долларов на черном рынке, пополнить карту и произвести покупку.

Стрингер пытался доказать что карта Травел бестолковая.


Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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