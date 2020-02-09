proftpd66 написав:В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Это особенность Германии, там есть места где не заплатишь картой любого банка, даже немецкого.
тем более налоги 50% уже заплачено, но картой не хотят.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
ukrprom2014 написав:MASolomko В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.
не на всю технику, есть позиции которые не выгодно или стрёмно брать серые, т.к. серый это считай без гарантии. Я купил недавно стиралку, она застучала через 3 дня, самсунг приехал на следующий день всё починил бесплатно, в бамажке где я расписался стояла сумма только за запчасти 2.5к, разница с серой была 1к
Stringer написав:Любая бесплатная карта с денежным кешбеком уделывает эти карты с фантиками
и какая карта с денежным кэшбэком уделает тревел 1 на 1 ? именно один на один а не веер против трэвэл.
Травел от Альфы - тотальный дубинизм . Чтобы заработать надо тратить 200-300к. Тот кто столько тратит не сможет купит симу ? Курс доллара при покупки самый худший .
В ночных клубах Германии, FKK Sharks , писали что картами нельзя заплатить картой, а только евро.
Я внесу немного ясность- fkk это публичный дом, это хорошо, что там нельзя расплатиться картой))) . Курс Альфу держит почти всегда нормальный. 150 Грв в год, премиум карта , это смешно , это кешбек с 6000 в год)
nnallex написав: расплатиться картой))) . Курс Альфу держит почти всегда нормальный.
нет, курс был 24.2, у Аллы 25
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
nnallex написав:А когда курс был 16 у Аллы , а чёрный 19 в 2015 году не добавляет плюсов к алле? И вообще какой бред, чёрный рынок часто то выше то ниже банковских , причём тут алла вообще
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
для конвертации "покупки" (НЕ обмен валют между картами), а именно покупки (из кредитной гривны в доллары, и обратно) Алла держит высокий курс.
сейчас 24.8, а иногда еще выше.
Если вы покупаете долларовой Укрэксим (при этом купили доллары на черном рынке) или приматом ~0.4% кешбэк МС Reawdrd, при хорошем курсе получается дополнительный кешбэк при обмене.
Тот же Сима даст 7-11% кешбэка если купить опт 20к долларов на черном рынке, пополнить карту и произвести покупку.
Стрингер пытался доказать что карта Травел бестолковая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r