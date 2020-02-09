отклонение курса для карт меньше 1% от курса для безнала.
вполне приемлемый показатель. хотелось бы конечно что бы они равны были но хотеть не вредно как говорится. банк всегда зарабатывает или на комисе или на курсе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 02:12
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