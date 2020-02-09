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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
54%
15
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
10
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 02:12

  proftpd66 написав:
Стрингер пытался доказать что карта Травел бестолковая.

Зображення


отклонение курса для карт меньше 1% от курса для безнала.
вполне приемлемый показатель. хотелось бы конечно что бы они равны были но хотеть не вредно как говорится. банк всегда зарабатывает или на комисе или на курсе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

Re: Monobank

10/02
монобанк 24,74 для карт и обмена - ограниченный кешбек 2 группами
альфа травел 24,8 карта и 24,58 обмен - неограниченный кешбек по всем группам
обе карты без платы за конвертацию

ну и кто здесь бесполезный?
nnallex
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  #<1 ... 1737173817391740
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