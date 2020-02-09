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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1737173817391740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
54%
15
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
10
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 02:12

  proftpd66 написав:
Стрингер пытался доказать что карта Травел бестолковая.

Зображення


отклонение курса для карт меньше 1% от курса для безнала.
вполне приемлемый показатель. хотелось бы конечно что бы они равны были но хотеть не вредно как говорится. банк всегда зарабатывает или на комисе или на курсе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

Re: Monobank

10/02
монобанк 24,74 для карт и обмена - ограниченный кешбек 2 группами
альфа травел 24,8 карта и 24,58 обмен - неограниченный кешбек по всем группам
обе карты без платы за конвертацию

ну и кто здесь бесполезный?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:06

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:MASolomko
В Эльдорадах и прочих КОмфиях цены завышенв на 20-25%.


не на всю технику, есть позиции которые не выгодно или стрёмно брать серые, т.к. серый это считай без гарантии.
Я купил недавно стиралку, она застучала через 3 дня, самсунг приехал на следующий день всё починил бесплатно, в бамажке где я расписался стояла сумма только за запчасти 2.5к, разница с серой была 1к

Купил ноут на Эльдорадо (такие же были на Розетке), получил от Аллы 1100 кешбека (орехи уже отоваренные).
Ноут зарегистрирован на сайте Asus, 2 года гарантии, можно за 90 ойро докупить еще три года гарантии.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:00

Re: Monobank

А в связи с чем Моно вернул комиссию за выпуск белой карты?

Вроде не было анонса такой акции.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:03

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:А в связи с чем Моно вернул комиссию за выпуск белой карты?

Вроде не было анонса такой акции.

У них есть акция по возврату комиссии за выпуск белой карты после первого зачисления зарплаты/выручки ФОП в размере не менее минимальной ЗП.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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  #<1 ... 1737173817391740
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