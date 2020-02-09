отклонение курса для карт меньше 1% от курса для безнала.
вполне приемлемый показатель. хотелось бы конечно что бы они равны были но хотеть не вредно как говорится. банк всегда зарабатывает или на комисе или на курсе.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 02:12
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Re: Monobank
10/02
монобанк 24,74 для карт и обмена - ограниченный кешбек 2 группами
альфа травел 24,8 карта и 24,58 обмен - неограниченный кешбек по всем группам
обе карты без платы за конвертацию
ну и кто здесь бесполезный?
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:06
Купил ноут на Эльдорадо (такие же были на Розетке), получил от Аллы 1100 кешбека (орехи уже отоваренные).
Ноут зарегистрирован на сайте Asus, 2 года гарантии, можно за 90 ойро докупить еще три года гарантии.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:00
Re: Monobank
А в связи с чем Моно вернул комиссию за выпуск белой карты?
Вроде не было анонса такой акции.
Mind the gap.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:03
Re: Monobank
У них есть акция по возврату комиссии за выпуск белой карты после первого зачисления зарплаты/выручки ФОП в размере не менее минимальной ЗП.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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