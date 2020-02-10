RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1738173917401741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
52%
15
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
34%
10
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:01

proftpd66
это лютый писец.
обсуждаем что курсы у банка для обмена и карт отличаются и тут приходит перец и вклинивается со своим черным рынком с умным видом. лучше уже про изделия рассказывайте.
mephala
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:10

Re: Monobank

  mephala написав:и вклинивается со своим черным рынком с умным видом. лучше уже про изделия рассказывайте.


де гумові баби і рпєзіки? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:30

  mephala написав:proftpd66
это лютый писец.
обсуждаем что курсы у банка для обмена и карт отличаются и тут приходит перец и вклинивается со своим черным рынком с умным видом. лучше уже про изделия рассказывайте.


Алла предалгает спец курс черного рынка в отделении при оптовом обмене от 10к.

Когда была девальвация, то курс был 24.5 у мони, а у Аллы 25. В что мешает купить опт у Аллы от 10к по 24.3?? При адекватном обмене ты получаешь сразу КБ 1.2%-2.2%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:55

Re: Monobank

Глючит вход в приложение. Пишет типа не правильный отпечаток, хотя я ввожу пинкод
andreyiskra
 
Повідомлень: 890
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:20

  clientage написав:Или таки Сима, Голд(нашару) с 3% чистыми почти на всьоо?

А чого нашару? Під депозити більше не дають, а приватна 300 грн за оформлення + абонка (якщо трати нижче 5к/міс). Чи я щось пропустив?
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 23.09.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1738173917401741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, ramaz, V2 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17405)
10.02.2020 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.