proftpd66
это лютый писец.
обсуждаем что курсы у банка для обмена и карт отличаются и тут приходит перец и вклинивается со своим черным рынком с умным видом. лучше уже про изделия рассказывайте.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:01
proftpd66
это лютый писец.
обсуждаем что курсы у банка для обмена и карт отличаются и тут приходит перец и вклинивается со своим черным рынком с умным видом. лучше уже про изделия рассказывайте.
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:10
Re: Monobank
де гумові баби і рпєзіки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:30
Алла предалгает спец курс черного рынка в отделении при оптовом обмене от 10к.
Когда была девальвация, то курс был 24.5 у мони, а у Аллы 25. В что мешает купить опт у Аллы от 10к по 24.3?? При адекватном обмене ты получаешь сразу КБ 1.2%-2.2%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:55
Re: Monobank
Глючит вход в приложение. Пишет типа не правильный отпечаток, хотя я ввожу пинкод
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:20
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:11
Re: Monobank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:32
Вспомнил, что Моня завтра понижает ставки, и прикопал только что столбик на 10к на 12 месяцев. Да, под 16%, да, до декабря есть под 18,5% Но надо ж и дальше что-то размещать...
Додано: Вів 11 лют, 2020 00:14
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 лют, 2020 00:54
greenozon
Було б поповнення нормальне, а так...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|