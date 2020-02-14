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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:42

  Искатель написав:Вспомнил, что Моня завтра понижает ставки, и прикопал только что столбик на 10к на 12 месяцев. Да, под 16%, да, до декабря есть под 18,5% :) Но надо ж и дальше что-то размещать...

Думаете до декабря выше 16 не будет подниматься?!
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:02

Re: Monobank

mihasik написав:Думаете до декабря выше 16 не будет подниматься?!

При існуючих планах зниження облікової ставки НБУ до 7% точно ні.
stryzhko
 
Повідомлень: 842
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:04

Сколько 10% на остаток продержится - прямо спортивный интерес :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:07

Re: Monobank

Vorlon написав:Сколько 10% на остаток продержится - прямо спортивный интерес
Вангую, ближче до кінця місяця буде 9%))
stryzhko
 
Повідомлень: 842
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:49

Re: Monobank

Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:04

  nuwanda написав:Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.

Все индивидуально в каждом пункте проката. Если у вас на счету карты будет достаточная сумма для блокировки на время аренды (указана в условиях аренды), а часто - и достаточно долгое после ее, то пройдет и дебетка любого цвета. А есть пункты, которым нужна только кредитка с определенным лимитом.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Суб 15 лют, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10

  nuwanda написав:Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.

mastercard debit, visa credit
Bosstone
 
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  #<1 ... 1739174017411742
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