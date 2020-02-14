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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:42
Искатель написав:
Вспомнил, что Моня завтра понижает ставки, и прикопал только что столбик на 10к на 12 месяцев. Да, под 16%, да, до декабря есть под 18,5%
Но надо ж и дальше что-то размещать...
Думаете до декабря выше 16 не будет подниматься?!
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mihasik
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:02
mihasik написав:Думаете до декабря выше 16 не будет подниматься?!
При існуючих планах зниження облікової ставки НБУ до 7% точно ні.
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stryzhko
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:04
Сколько 10% на остаток продержится - прямо спортивный интерес
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Vorlon
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:07
Vorlon написав:
Сколько 10% на остаток продержится - прямо спортивный интерес
Вангую, ближче до кінця місяця буде 9%))
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stryzhko
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:49
Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.
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nuwanda
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:04
nuwanda написав:
Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.
Все индивидуально в каждом пункте проката. Если у вас на счету карты будет достаточная сумма для блокировки на время аренды (указана в условиях аренды), а часто - и достаточно долгое после ее, то пройдет и дебетка любого цвета. А есть пункты, которым нужна только кредитка с определенным лимитом.
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Суб 15 лют, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10
nuwanda написав:
Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.
mastercard debit, visa credit
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Bosstone
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