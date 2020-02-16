Думаете до декабря выше 16 не будет подниматься?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:42
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:02
Re: Monobank
При існуючих планах зниження облікової ставки НБУ до 7% точно ні.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:07
Re: Monobank
Вангую, ближче до кінця місяця буде 9%))
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:49
Re: Monobank
Кто то с черной именной брал машину напрокат, проблем не было ? Пробивается как debit через binlist.net.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:04
Все индивидуально в каждом пункте проката. Если у вас на счету карты будет достаточная сумма для блокировки на время аренды (указана в условиях аренды), а часто - и достаточно долгое после ее, то пройдет и дебетка любого цвета. А есть пункты, которым нужна только кредитка с определенным лимитом.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Суб 15 лют, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:10
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:54
Re: Monobank
Зависит от прокатной конторы, некоторые отказываются давать по дебетной, у них просто карта в терминале на срабатывает и это грозит заплатить полную страховку.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:33
Re: Monobank
на самовывозе розетки на КПИ перестали оплаты пробиваться по категории "Продукты", теперь "Бытовая техника"
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:38
Re: Monobank
Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....
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