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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:31

  lov2108 написав:Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....

Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53

  lov2108 написав:Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....

Вам надо чтобы каждую неделю снижали?
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