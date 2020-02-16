Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:31
Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53
Вам надо чтобы каждую неделю снижали?
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