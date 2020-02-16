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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:31

  lov2108 написав:Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....

Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53

  lov2108 написав:Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....

Вам надо чтобы каждую неделю снижали?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15

  Stringer написав:
  lov2108 написав:Интересно, моно не планирует ставки вниз ? Раньше хоть какие-то предупреждалки приходили....

Вам надо чтобы каждую неделю снижали?

Мой вопрос был с целью получения информации (инсайда) о возможном снижении, а не потому что "надо чтобы снижали".
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26

Re: Monobank

Народ кто в курсе сколько максимум кешбека можно загнать за месяц на моню? Я имею ввиду к примеру у меня есть категория красота и медицина 4%, если я куплю абонемент в спортзал например за 20 тыс, упадёт 800 грн ? Или какой порог?
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:32

artem_1515 500 грн.

3.5. Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн

Но есть отдельные партнерские кешбеки где такого ограничения нет. К примеру купить за 30000 какой-нибудь айфон в ельдорадо - получишь 1500 кешбека.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:50

  artem_1515 написав:Народ кто в курсе сколько максимум кешбека можно загнать за месяц на моню? Я имею ввиду к примеру у меня есть категория красота и медицина 4%, если я куплю абонемент в спортзал например за 20 тыс, упадёт 800 грн ? Или какой порог?

Абонемент в спортзал может пройти в категорию развлечения и спорт!
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:31

  mihasik написав:
  artem_1515 написав:Народ кто в курсе сколько максимум кешбека можно загнать за месяц на моню? Я имею ввиду к примеру у меня есть категория красота и медицина 4%, если я куплю абонемент в спортзал например за 20 тыс, упадёт 800 грн ? Или какой порог?

Абонемент в спортзал может пройти в категорию развлечения и спорт!


вот это да... не подумал :( рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33

  vitaliy_berdinskikh написав:artem_1515 500 грн.

3.5. Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн

Но есть отдельные партнерские кешбеки где такого ограничения нет. К примеру купить за 30000 какой-нибудь айфон в ельдорадо - получишь 1500 кешбека.


Благодарю за ответ, а узнать есть ли партнерские отношения с этим клубом можно в поддержке монобанка или это секретная информация ;) ?
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:46

Re: Monobank

artem_1515 написав:Благодарю за ответ, а узнать есть ли партнерские отношения с этим клубом можно в поддержке монобанка или это секретная информация ;) ?

Партнерський кешбек обирається й відображається в додатку одночасно з основними категоріями. Ймовірність невелика, але деякі клуби можуть бути на bodo.ua з кешбеком 20%.
stryzhko
 
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