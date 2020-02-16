Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:31
Так з 11/02 зниження пройшло. Я отут слідкую: viewtopic.php?p=4865197#p4865197 Чи Вам ще хочеться? Робіть тоді щотридні новий деподоговір, на поповнення якого Моно чекатиме по три дні...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53
Вам надо чтобы каждую неделю снижали?
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15
Мой вопрос был с целью получения информации (инсайда) о возможном снижении, а не потому что "надо чтобы снижали".
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26
Re: Monobank
Народ кто в курсе сколько максимум кешбека можно загнать за месяц на моню? Я имею ввиду к примеру у меня есть категория красота и медицина 4%, если я куплю абонемент в спортзал например за 20 тыс, упадёт 800 грн ? Или какой порог?
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:32
artem_1515 500 грн.
3.5. Максимальна сума коштів, яку Банк сплачує в рамках Програми лояльності протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць), в тому числі сума бонусів та сума коштів, яку Банк за домовленістю з Клієнтом направляє на благодійність: не більше 500 грн
Но есть отдельные партнерские кешбеки где такого ограничения нет. К примеру купить за 30000 какой-нибудь айфон в ельдорадо - получишь 1500 кешбека.
Mind the gap.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:50
Абонемент в спортзал может пройти в категорию развлечения и спорт!
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:31
вот это да... не подумал рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33
Благодарю за ответ, а узнать есть ли партнерские отношения с этим клубом можно в поддержке монобанка или это секретная информация ?
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:46
Re: Monobank
Партнерський кешбек обирається й відображається в додатку одночасно з основними категоріями. Ймовірність невелика, але деякі клуби можуть бути на bodo.ua з кешбеком 20%.
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