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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:42

  Vorlon написав:
  artem_1515 написав:рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы

Зачем вам 4%, если в Спортбанке 10%? Проверить MCC и вперёд!

Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44

Re: Monobank

lov2108 написав:
  Vorlon написав:
  artem_1515 написав:рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы

Зачем вам 4%, если в Спортбанке 10%? Проверить MCC и вперёд!

Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
Оксі Банк
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44

lov2108 емнип https://www.okcibank.com.ua/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:45

  Мизантрóп написав:lov2108 емнип https://www.okcibank.com.ua/

Аааа, не, ф топку.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:03

lov2108
А вам лично какая разница, на базе какого банка?
Vorlon
 
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  #<1 ... 1741174217431744
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