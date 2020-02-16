Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:42
Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44
Re: Monobank
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44
lov2108 емнип
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:45
Аааа, не, ф топку.
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