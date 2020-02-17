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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:42
Vorlon написав: artem_1515 написав:
рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы
Зачем вам 4%, если в Спортбанке 10%? Проверить MCC и вперёд!
Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44
lov2108 написав: Vorlon написав: artem_1515 написав:
рассчитывал на красоту и медицину, но наверное вы правы
Зачем вам 4%, если в Спортбанке 10%? Проверить MCC и вперёд!
Спортбанк это как моно ? На базе какого банка они работают ?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:44
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:45
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lov2108
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:03
lov2108
А вам лично какая разница, на базе какого банка?
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Vorlon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:36
Может по аналогии соседней ветки: "...в михоподобных банках не кредитуюсь"
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demichh
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:55
demichh
А кто говорил о кредите?
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Vorlon
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06
Відправив зі своєї картки Форварда 2000 загасити картку Моно дружини - відмова на стороні Моно, кошти одразу повернулись... Відправив меншу суму - пройшла. Це Монобанк з глузду з'їхав остаточно?
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