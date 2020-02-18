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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1742174317441745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

https://patrioty.org.ua/ecomomic/chy-bu ... 16108.html
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

Зачем тянуть на форум 100% фейки с говно-СМИ?
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 250
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Подякував: 47 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

Зачем тянуть на форум 100% фейки с говно-СМИ?

земляче -Нік мій бачив? а два знаки запитання та зелений смайлик?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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