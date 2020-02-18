хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07
Зачем тянуть на форум 100% фейки с говно-СМИ?
Mind the gap.
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:18
земляче -Нік мій бачив? а два знаки запитання та зелений смайлик?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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