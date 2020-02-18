Кто знает, занимаюсь ставками в букмекерских конторах, и все деньги идет со счета и на счет Монобанка. Деньги со ставок, происхождение я обьяснить смогу, счет в БК есть, понятное дело, на мое имя. БК по идее сможет сформировать письмо о том, что данный счет принадлежит именно мне. Так вот, мне банк не заблокирует счета, видя, что деньги с букмекерской конторы идут, или могут? Участились отзывы, немного настораживает такой момент.
Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту) Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт)) ps депо 20к зеленки на год