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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

https://patrioty.org.ua/ecomomic/chy-bu ... 16108.html
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:07

  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

Зачем тянуть на форум 100% фейки с говно-СМИ?
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  хуторянка написав:за р2р заплатим 19,5% ?
будем возвращать "долги" сэпом :mrgreen: ?
https://vesti.ua/business/finance/kosne ... ovyj-nalog

Зачем тянуть на форум 100% фейки с говно-СМИ?

земляче -Нік мій бачив? а два знаки запитання та зелений смайлик?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:14

Re: Monobank

Кто знает, занимаюсь ставками в букмекерских конторах, и все деньги идет со счета и на счет Монобанка. Деньги со ставок, происхождение я обьяснить смогу, счет в БК есть, понятное дело, на мое имя. БК по идее сможет сформировать письмо о том, что данный счет принадлежит именно мне. Так вот, мне банк не заблокирует счета, видя, что деньги с букмекерской конторы идут, или могут? Участились отзывы, немного настораживает такой момент.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 02:26

Re: Monobank

Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 03:21

  nnallex написав:Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год

А чого ж не вляпатися? Ризикнути ~12к$ заради шматка заліза - це дуже благородно. Будете відчувати себе обраним і елітою - цього ніщо не замінить. Особливо приємний вигляд касирок АТБ, які втрачають свідомість від усвідомлення того, який клієнт завітав (головний котобандит мамою клявся, що так і буде). Обов'язково зіграйте з котиками у кішки-мишки і смачного вам сиру.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:55

Re: Monobank

  nnallex написав:не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
Вы сами себе ответили на свой вопрос.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:58

  nnallex написав:Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год

Не вижу ничего вкусного ни в самой карте (тем более я так понял что в премиалках у вас недостатка нет), ни годовом депо под 2,75. Уж лучше разбить сумму и на родню оформить в алле на 3-5 лет под 4-4.75. Опять таки на западе все чаще гуторят о грядущем фин.кризисе, а в такие периоды даже кажущиеся сильными банки могут разорится,а значит растет шанс стать клиентом фонда и потерять все что выше эквивалента 200к бумаги на одну учетку в одном банке. Поэтому чисто ради куска железа имхо рисковать точно не стоит. Если только ваше кредо не "хороший понт допоже денег" ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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