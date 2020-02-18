Додано: Сер 19 лют, 2020 05:58

nnallex написав: Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)

Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))

ps депо 20к зеленки на год Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))ps депо 20к зеленки на год

Не вижу ничего вкусного ни в самой карте (тем более я так понял что в премиалках у вас недостатка нет), ни годовом депо под 2,75. Уж лучше разбить сумму и на родню оформить в алле на 3-5 лет под 4-4.75. Опять таки на западе все чаще гуторят о грядущем фин.кризисе, а в такие периоды даже кажущиеся сильными банки могут разорится,а значит растет шанс стать клиентом фонда и потерять все что выше эквивалента 200к бумаги на одну учетку в одном банке. Поэтому чисто ради куска железа имхо рисковать точно не стоит. Если только ваше кредо не "хороший понт допоже денег"