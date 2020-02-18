Кто знает, занимаюсь ставками в букмекерских конторах, и все деньги идет со счета и на счет Монобанка. Деньги со ставок, происхождение я обьяснить смогу, счет в БК есть, понятное дело, на мое имя. БК по идее сможет сформировать письмо о том, что данный счет принадлежит именно мне. Так вот, мне банк не заблокирует счета, видя, что деньги с букмекерской конторы идут, или могут? Участились отзывы, немного настораживает такой момент.
Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту) Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт)) ps депо 20к зеленки на год
nnallex написав:Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту) Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт)) ps депо 20к зеленки на год
А чого ж не вляпатися? Ризикнути ~12к$ заради шматка заліза - це дуже благородно. Будете відчувати себе обраним і елітою - цього ніщо не замінить. Особливо приємний вигляд касирок АТБ, які втрачають свідомість від усвідомлення того, який клієнт завітав (головний котобандит мамою клявся, що так і буде). Обов'язково зіграйте з котиками у кішки-мишки і смачного вам сиру.
nnallex написав:Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту) Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт)) ps депо 20к зеленки на год
Не вижу ничего вкусного ни в самой карте (тем более я так понял что в премиалках у вас недостатка нет), ни годовом депо под 2,75. Уж лучше разбить сумму и на родню оформить в алле на 3-5 лет под 4-4.75. Опять таки на западе все чаще гуторят о грядущем фин.кризисе, а в такие периоды даже кажущиеся сильными банки могут разорится,а значит растет шанс стать клиентом фонда и потерять все что выше эквивалента 200к бумаги на одну учетку в одном банке. Поэтому чисто ради куска железа имхо рисковать точно не стоит. Если только ваше кредо не "хороший понт допоже денег"
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nnallex написав:Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту) Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт)) ps депо 20к зеленки на год
Не вижу ничего вкусного ни в самой карте (тем более я так понял что в премиалках у вас недостатка нет), ни годовом депо под 2,75. Уж лучше разбить сумму и на родню оформить в алле на 3-5 лет под 4-4.75. Опять таки на западе все чаще гуторят о грядущем фин.кризисе, а в такие периоды даже кажущиеся сильными банки могут разорится,а значит растет шанс стать клиентом фонда и потерять все что выше эквивалента 200к бумаги на одну учетку в одном банке. Поэтому чисто ради куска железа имхо рисковать точно не стоит. Если только ваше кредо не "хороший понт допоже денег"
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Ну так вам гдето там и отвечали о том что речь не идет о вложении всех своих средств. Разумную диверсификацию никто не отменял. Опять таки не у все одинаковые возможности захода и выхода в тот же фунт, каждый по разному оценивает риски. И то что вы пишете это одно из точек зрений на возможное развитие событий. В данном конкретном случае я отвечал человеку со свободными $20к приментиельно к потенциальному получению ним взамен куска железа с логотипом мони. Как он поступит чисто его дело - я лишь дал только одну из точек зрения коих м.б. множество
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq