Ну 12к это очень оптимистично, наверняка если что-то случится курс ляпнется...klug написав:
А чого ж не вляпатися? Ризикнути ~12к$ заради шматка заліза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:08
Ну 12к это очень оптимистично, наверняка если что-то случится курс ляпнется...
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:54
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:34
спасибо всем кто откликнулся! Я раньше депозитил- были прекрасные банки Дельта, Базис, Киевская русь - как ни старнно из Дельты вышел сухим, она падала долго и давала по чуть выводить, а вот с Русью прилип хорошо! И тогда я сказал себе - больше никогда больше фонда не класть! Но получается кладешь ты 200к грв на год , ты в фонде, но когда тебе отдадут курс может быть откусить 30%! Кладешь доллары -8к, курс девальвирует и банк лопается, тебе отдают 200к, а это тоже к примеру -30%! фиг его знает куда положить 20к долл) ps в альфе все родственники уже)))
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:36
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