Додано: Сер 19 лют, 2020 10:34

nnallex написав: Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)

Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))

ps депо 20к зеленки на год Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))ps депо 20к зеленки на год

спасибо всем кто откликнулся! Я раньше депозитил- были прекрасные банки Дельта, Базис, Киевская русь - как ни старнно из Дельты вышел сухим, она падала долго и давала по чуть выводить, а вот с Русью прилип хорошо! И тогда я сказал себе - больше никогда больше фонда не класть! Но получается кладешь ты 200к грв на год , ты в фонде, но когда тебе отдадут курс может быть откусить 30%! Кладешь доллары -8к, курс девальвирует и банк лопается, тебе отдают 200к, а это тоже к примеру -30%! фиг его знает куда положить 20к долл) ps в альфе все родственники уже)))