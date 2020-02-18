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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:08
klug написав: nnallex написав:
Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год
А чого ж не вляпатися? Ризикнути ~12к$ заради шматка заліза
Ну 12к это очень оптимистично, наверняка если что-то случится курс ляпнется...
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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- 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:54
nnallex написав:
ps депо 20к зеленки на год
Лучше сразу на благотворительность отдайте все что свыше 7тыс.$
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:34
nnallex написав:
Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год
спасибо всем кто откликнулся! Я раньше депозитил- были прекрасные банки Дельта, Базис, Киевская русь - как ни старнно из Дельты вышел сухим, она падала долго и давала по чуть выводить, а вот с Русью прилип хорошо! И тогда я сказал себе - больше никогда больше фонда не класть! Но получается кладешь ты 200к грв на год , ты в фонде, но когда тебе отдадут курс может быть откусить 30%! Кладешь доллары -8к, курс девальвирует и банк лопается, тебе отдают 200к, а это тоже к примеру -30%! фиг его знает куда положить 20к долл) ps в альфе все родственники уже)))
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:36
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облігації (інші)
фондовий ринок
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:34
MASolomko написав: nnallex написав:
не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
Вы сами себе ответили на свой вопрос.
Ну и при открытии депо +20к только изготовление айрон карты бесплатное. Обслуживание ежемесячное то будет, а оно не дешёвое.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:39
lov2108 написав: MASolomko написав: nnallex написав:
не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
Вы сами себе ответили на свой вопрос.
Ну и при открытии депо +20к только изготовление айрон карты бесплатное. Обслуживание ежемесячное то будет, а оно не дешёвое.
Обслуживание тоже бесплатно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:41
nnallex написав: nnallex написав:
Хочу вляпаться на депозит в Моно, за который дарят железную карту)
Сможет кто то убедить в правильности этого? не вижу вообще в ней ничего вкусного, учитывая что есть травел от альфы и еще куча разных премиальных карт))
ps депо 20к зеленки на год
спасибо всем кто откликнулся! Я раньше депозитил- были прекрасные банки Дельта, Базис, Киевская русь - как ни старнно из Дельты вышел сухим, она падала долго и давала по чуть выводить, а вот с Русью прилип хорошо! И тогда я сказал себе - больше никогда больше фонда не класть! Но получается кладешь ты 200к грв на год , ты в фонде, но когда тебе отдадут курс может быть откусить 30%! Кладешь доллары -8к, курс девальвирует и банк лопается, тебе отдают 200к, а это тоже к примеру -30%! фиг его знает куда положить 20к долл) ps в альфе все родственники уже)))
А в Альфу норм ложить на 3-4 года ? Вдруг ставки в валюте вверх...или наврядли уже ?
Ну и наверное ж лучше с ежемесячной выплатой % оформлять депо ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:42
lov2108 написав:
Обслуживание ежемесячное то будет, а оно не дешёвое.
При відкритті з депозитом немає плати а ні за випуск, а ні за обслуговування:
Вартість оформлення картки (за умови відкриття депозиту
від 400 тис грн/20 тис долл/20 тис євро)
Обслуговування картки (за умови діючого депозиту від 400
тис грн/20 тис долл/20 тис євро)
* Безкоштовно
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:18
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
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greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:30
greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
1000% поддерживаю
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