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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:41
greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
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nnallex
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46
nnallex написав: greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
Про металлолом - медь годом ранее стоила 165 грн,сегодня 110 грн. Так что не все так однозначно
никому не верю
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