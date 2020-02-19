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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:41

  greenozon написав:400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти

через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46

  nnallex написав:
  greenozon написав:400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти

через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))

Про металлолом - медь годом ранее стоила 165 грн,сегодня 110 грн. Так что не все так однозначно
никому не верю
sens
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  #<1 ... 1744174517461747
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