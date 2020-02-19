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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:41
greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
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nnallex
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46
nnallex написав: greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
Про металлолом - медь годом ранее стоила 165 грн,сегодня 110 грн. Так что не все так однозначно
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:58
nnallex написав: greenozon написав:
400К бумаги вигідніше ніж 20К валюти
через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
в 2007-2008 евро из 0.9 ревальвировало к 1.5-1.6
доллар почти в 2 раза девальвировал.
за год вряд ли курс изменится, но за 5 лет через Аллу - возможно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:30
proftpd66 написав:
в 2007-2008 евро из 0.9 ревальвировало к 1.5-1.6
доллар почти в 2 раза девальвировал.
за год вряд ли курс изменится, но за 5 лет через Аллу - возможно.
можно в казино поставить на красное
и 5 лет ждать не надо
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:26
Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
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V2
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Додано: Сер 19 лют, 2020 22:10
sergiylfc написав:
Кто знает, занимаюсь ставками в букмекерских конторах, и все деньги идет со счета и на счет Монобанка. Деньги со ставок, происхождение я обьяснить смогу, счет в БК есть, понятное дело, на мое имя. БК по идее сможет сформировать письмо о том, что данный счет принадлежит именно мне. Так вот, мне банк не заблокирует счета, видя, что деньги с букмекерской конторы идут, или могут? Участились отзывы, немного настораживает такой момент.
БК стали незаконными отнедавна, вся интеллектуальная собственность их на нашей территории конфисковалась (такая была?). Так что хз, является ли это доказательством происхождения средств теперь.
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Slx
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:07
V2 написав:Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было
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Chicheva
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:57
Chicheva написав:
V2 написав:Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было
Шкода!
Значить, нічого не змінилося - і прокат, і підйомники йшли раніше теж як 7399
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V2
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