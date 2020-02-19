через год курс 30-35 и только и останется что карту на металлолом сдавать)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:41
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:46
Про металлолом - медь годом ранее стоила 165 грн,сегодня 110 грн. Так что не все так однозначно
никому не верю
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:58
в 2007-2008 евро из 0.9 ревальвировало к 1.5-1.6
доллар почти в 2 раза девальвировал.
за год вряд ли курс изменится, но за 5 лет через Аллу - возможно.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 19 лют, 2020 18:30
можно в казино поставить на красное
и 5 лет ждать не надо
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:26
Re: Monobank
Шановне товариство!
Хто відносно нещодавно розраховувався в Буковелі за витяги та прокат спорядження - який там МСС?
Додано: Сер 19 лют, 2020 22:10
БК стали незаконными отнедавна, вся интеллектуальная собственность их на нашей территории конфисковалась (такая была?). Так что хз, является ли это доказательством происхождения средств теперь.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:07
Re: Monobank
Касса на паркинге у 1 подъемника на скипас дала МСС 7399
Бралось через спортбанку, которую удалось убедить что это таки должна быть категория "спорт", по умолчанию кишмиша не было
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:57
Шкода!
Значить, нічого не змінилося - і прокат, і підйомники йшли раніше теж як 7399
Додано: Чет 20 лют, 2020 05:01
Пора бы минусование включать на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:26
Хочу пополнить моно-карту с инфи от симы.
Пишет "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Форвард с этой инфи пополняется без проблем.
Моня с платины от симы пополняется без проблем.
Не хочет пополняться только с инфи.
Может такое быть, что моня не хочет или не умеет пополняться с определённых карт ?
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