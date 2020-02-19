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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:33

V2

  proftpd66 написав:
  V2 написав:
  Долярчик написав:чи копає дно?


Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!


про замовлення повій можна розтлумачити?


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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:36

  mustbe написав:Хочу пополнить моно-карту с инфи от симы.
Пишет "Произошла ошибка, попробуйте позже".
Форвард с этой инфи пополняется без проблем.
Моня с платины от симы пополняется без проблем.
Не хочет пополняться только с инфи.

Может такое быть, что моня не хочет или не умеет пополняться с определённых карт ?

1. Может моня не умеет, хотя врядли
2. Эксим временами может сам рандомно глючить. У меня такое было в наземном терминале, тоже по инфи. Через час само отпустило, и операция прошла как ни в чём не бывало. Ни горячка, ни отделение не могли ничего объяснить, приняли решение считать "глюком"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:42

  Вкладчик1234 написав:1. Может моня не умеет, хотя врядли
2. Эксим временами может сам рандомно глючить. У меня такое было в наземном терминале, тоже по инфи. Через час само отпустило, и операция прошла как ни в чём не бывало. Ни горячка, ни отделение не могли ничего объяснить, приняли решение считать "глюком"

Не, это не рандом. Пробовал в разные дни.
Может бин от инфи (423297) - слишком козырный или слишком новый ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:51

  mustbe написав:Может бин от инфи (423297) - слишком козырный или слишком новый ?

Он уже не такой и новый. У меня глюк с наземным терминалом тоже с этим бином случился. Это было тоже где-то в утреннее время, около 5 месяцев назад. Выдавало чек с какой-то экзотической ошибкой, но через час прошло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:54

Ясно, что ничего не ясно.
Ладно, пошёл пытать горячку
mustbe
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