Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ... І не зважаючи на туман, вони далі копають!
про замовлення повій можна розтлумачити?
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mustbe написав:Хочу пополнить моно-карту с инфи от симы. Пишет "Произошла ошибка, попробуйте позже". Форвард с этой инфи пополняется без проблем. Моня с платины от симы пополняется без проблем. Не хочет пополняться только с инфи.
Может такое быть, что моня не хочет или не умеет пополняться с определённых карт ?
1. Может моня не умеет, хотя врядли 2. Эксим временами может сам рандомно глючить. У меня такое было в наземном терминале, тоже по инфи. Через час само отпустило, и операция прошла как ни в чём не бывало. Ни горячка, ни отделение не могли ничего объяснить, приняли решение считать "глюком"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:1. Может моня не умеет, хотя врядли 2. Эксим временами может сам рандомно глючить. У меня такое было в наземном терминале, тоже по инфи. Через час само отпустило, и операция прошла как ни в чём не бывало. Ни горячка, ни отделение не могли ничего объяснить, приняли решение считать "глюком"
Не, это не рандом. Пробовал в разные дни. Может бин от инфи (423297) - слишком козырный или слишком новый ?
mustbe написав:Может бин от инфи (423297) - слишком козырный или слишком новый ?
Он уже не такой и новый. У меня глюк с наземным терминалом тоже с этим бином случился. Это было тоже где-то в утреннее время, около 5 месяцев назад. Выдавало чек с какой-то экзотической ошибкой, но через час прошло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин