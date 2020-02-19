omb тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
Mind the gap.
UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
V2 написав: Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ... І не зважаючи на туман, вони далі копають!