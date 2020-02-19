omb тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
Mind the gap.
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UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
V2 написав: Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ... І не зважаючи на туман, вони далі копають!
vitaliy_berdinskikh написав:omb тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
ага. проблема канеш же в деполюдях. а то что парят кредитки по 50% годовых набирая депозиты по 15% это фигня. 35% сверху наворачивают. пусть банкиры ужмут свои хотелки до 10% тогда и кредиты подешевеют. а то почему то не банкиров хотят ужать а людей.
это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 20 лют, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.