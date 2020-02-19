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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
10%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
53%
16
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:47

  vitaliy_berdinskikh написав:так как НБУ не любит, когда кто-то выделяется
от мы взяли и поверили :) нбу плохой - мы хорошие :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07

omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:34

  proftpd66 написав:V2

  proftpd66 написав:
  V2 написав:
Копання дна - це "продати собаку" (зневага до бідних), "дєдушка" до вченого (зневага до старших), "трубу прорвало" (зневага до закону), замовлення повій (зневага до моралі), катастрофічне падіння промисловості (зневага до економіки), вітання ворога з Новим роком (зневага до військових на фронті та загиблих), фантастичні зарплати собі улюбленими (зневага до совісті) ...
І не зважаючи на туман, вони далі копають!


про замовлення повій можна розтлумачити?


up


:arrow: https://www.google.com/search?client=fi ... CAo&uact=5
V2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:35

vitaliy_berdinskikh Очень напоминает, на царь хороший - бояре плохие - только наоборот :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:05

Re: Monobank

З 24.02.2020 - гривня і долар спускаються ставки, євро - вверх.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:25

  vitaliy_berdinskikh написав:omb
тут я склонен больше верить Гороховскому, а не НБУ. На Минфине (не министерстве) работник банка тоже писал про админ.давление в части процентных ставок для депозитов. Ну и есть прямые заявление президента(!) о том что кредиты будут дешеветь, а деньги на кредиты берутся с депозитов.


ага. проблема канеш же в деполюдях.
а то что парят кредитки по 50% годовых набирая депозиты по 15% это фигня.
35% сверху наворачивают. пусть банкиры ужмут свои хотелки до 10% тогда и кредиты подешевеют. а то почему то не банкиров хотят ужать а людей.

это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 20 лют, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:26

  jay2004 написав:З 24.02.2020 - гривня і долар спускаються ставки, євро - вверх.

Не забываем про ОДИН на ДВОИХ лотерейный билет ( универсал и моно )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:08

Re: Monobank

  mephala написав:а то что парят кредитки по 50% годовых набирая депозиты по 15% это фигня.
35% сверху наворачивают.

Уже пол года пользуюсь кредиткой, не заплатил банку ни копейки. Взамен получил больше тыщи кешбека.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:09

Re: Monobank

  mephala написав:это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают

В какие "свои елитные"?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают

В какие "свои елитные"?


Феофания, сразу приходит на ум. Но их действительно много разных...
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