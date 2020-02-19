Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:25
jay2004 написав:
Феофания, сразу приходит на ум. Но их действительно много разных...
И что они там будут делать, в Феофании?
Тьі согласен оплатить
1136 1061
Індивідуальний пост сестри медичної для догляду за хворими під час їх перебування в центрі (відділенні) лікарні з поліпшеним сервісним обслуговуванням (одна доба) послуга 1 265,00 253,00 1 518,00
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Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27
vitaliy_berdinskikh написав: jay2004 написав:
Феофания, сразу приходит на ум. Но их действительно много разных...
И что они там будут делать, в Феофании?
то же самое что и под Санжарами.
mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:28
mephala написав:
то же самое что и под Санжарами.
Санжарьі уже клиникой стали?
Тьі деньги приготовл на оплату пребьівания евакуированньіх в Феофании?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:35
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
это как с людьми с КНР что сегодня привезли - почему то в свои элитные клиники они их не размещают
В какие "свои елитные"?
Державне управління справами
Йдемо за посиланням та переходимо до розділу "Санаторно-курортні заклади"
і обираємо на будь який смак де можна було розмістити людей на карантин.
mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:36
vitaliy_berdinskikh написав: mephala написав:
то же самое что и под Санжарами.
Санжарьі уже клиникой стали?
Тьі деньги приготовл на оплату пребьівания евакуированньіх в Феофании?
а ты уже приготовил на содержание под Санжарами?
mephala
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41
mephala написав:
а ты уже приготовил на содержание под Санжарами?
Да, когда заплатил налоги. И не считаю что содержание евакуированных в Феофании будет правильным расходованием моих денег. Может их еще в Израиль отправить, заплатитв за каждого пять миллионов?
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vitaliy_berdinskikh
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